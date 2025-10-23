Кино-Театр.Ру
«Страх над Невой. Огненный круг». Тизер-сцена

23 октября 2025
Майор КГБ Антон Хабаров расследует загадочные смерти известного доктора наук и двоих её сотрудников. Чтобы разобраться в запутанном деле, он отправляется в квартиру погибшей и находит там странные вещи и символы

«Ограбление в Лос-Анджелесе». Трейлер на английском языке
«Милости просим»
«Ценный кадр». Трейлер с английскими субтитрами
«Харама». Трейлер с русскими субтитрами
«Недостойные наследницы». ТВ-ролик

Виктория ЗаболотнаяЕвгения ЛыковаИлья МаксимовАндрей ФроловАнтон ХабаровСергей Яценюк
Страх над Невой. Огненный круг

Мария_2191   25.10.2025 - 21:35
"Находит странные вещи и символы"...такое ощущение, что сериал свяжут с мистикой, что явно будет перебором. читать далее>>
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
