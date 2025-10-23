Интервью
Актриса – о сериале «Здесь все свои», работе с постоянными режиссерами и выборе между театром и кино
Спутник телезрителя
23 октября, 19:00, viju TV1000 русское
Новости кино
В прокат фильм выйдет 19 февраля 2026 года
Интервью
Режиссер «Алисы в стране чудес» – о стихах Высоцкого, абсурде Кэрролла и поиске смысла в бессмысленном мире
Лайфстайл
В свой юбилей Никита Михалков поделился размышлениями о важном
Новости кино
Телеканал ТВЦ анонсировал премьеры
Спутник телезрителя
20 октября, 13:00, СТС Love
Лайфстайл
29-летняя Стелла вступила в брак с другом детства
