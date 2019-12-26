«Форс-Мажор»

Новости кино
Главный д'Артаньян отечественного кинематографа отмечает юбилей.
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Хирург Павел Прилучный
изображает из себя отмороженного самодура по кличке Терапевт.
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26 декабря, 17:25, TV1000 Русское кино
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Как наладить семейную жизнь после тюрьмы и избежать встречи с наемным убийцей.
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Наталья Серебрякова выбрала десятку лучших новогодних картин, которые обязательно поднимут настроение.
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А так же о гомосексуальности, политической ситуации в стране и о разнице в возрасте с женой
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Загадка пропавшего в старинном особняке дворецкого.
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Супруги стали гостями шоу «Судьба человека»
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Разыгрываем билеты на новогоднюю премьеру фантастического фильма «Вторжение»
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