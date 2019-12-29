Ролики фильмов
Первый белорусский слэшер.
Спутник телезрителя
29 декабря, 20:00, СТС
Ролики фильмов
Спасти родню из мира игрушек.
Новости кино
Анимационная лента снята по мотивам произведения Николая Гоголя.
Новости кино
Премьера фильма «Небо измеряется милями» состоится 19 января.
Новости театра
Максимальный размер штрафа – пятикратная стоимость билета.
Новости кино
Лауреат премии «Голос» будет объявлен 22 января.
Лайфстайл
Свадьбу актёр хотел бы сыграть за счёт телевидения
Главная тема
Лучшие фильмы уходящего десятилетия по мнению киноведа и преподавателя Московской школы кино
Дозорные
Разыгрываем призы для наших читателей!
Спутник телезрителя
28 декабря, 18:15, СТС
Ролики фильмов
Интерпретация известной сказки о Белоснежке и семи гномах.
обсуждение >>