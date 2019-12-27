Ролики фильмов
Филипп Янковский
решает провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности.
Ролики фильмов
Интервью
Популярный актер о «Вторжении», Крыме, конкуренции в профессии, фейковых новостях и гостинице «Petrov Avenue»
Новости театра
Премьера спектакля «Белые деревья. Иллюзии» состоится в ЦДР
12 января.
Лайфстайл
Звезды устроили панихиду в Инстаграме
Новости кино
Популярный советский и российский актёр театра и кино отмечает юбилей.
Лайфстайл
Телеведущая прокомментировала кончину артистки
Новости кино
Ролики фильмов
Охранник, спасший людей от взрыва, сам становится подозреваемым.
Спутник телезрителя
27 декабря, 17:00, Че
Ролики фильмов
Драматичная судьба народного поэта Беларуси Янки Купалы.
Рецензии на фильмы
Историческая эпопея, вышедшая во всех кинотеатрах страны
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