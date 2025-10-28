«Сентиментальная ценность». Трейлер №2 с английскими субтитрами

что почитать?

От реальных инцидентов до народных быличек

На неведомых дорожках: 5 жутких отечественных историй, основанных на фольклоре

Шоураннер «Вампиров средней полосы» – о завершении народного сериала, режиссерском дебюте и потенциальных продолжениях

С 31 октября на 1 ноября, 00:10, Пятница

Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд

Интервью

Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино