«Гретель и Гензель»

анонс

Пожилой бывший актёр, находящийся на обочине жизни, волей случая втянут в интриги «заклятых» подружек, охотящихся на богатых женихов.

29 декабря

«Гудбай, мой бай 2»

О жизни и приключениях четырех лучших друзей, один из которых снова женится.