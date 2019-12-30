«Гретель и Гензель»

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Про Neflix, Бронзита и стабильность
Ролики фильмов
София Лиллис
вместе с братом отправляется в Очарованный лес в поисках еды.
Новости кино
Сериал «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка читатели сайта Кино-Театр.Ру назвали лучшим российским сериалом начала XXI века.
Спутник телезрителя
30 декабря, 23:00, ТВ-3
Ролики фильмов
Пожилой бывший актёр, находящийся на обочине жизни, волей случая втянут в интриги «заклятых» подружек, охотящихся на богатых женихов.
Новости театра
Он приступит к своим обязанностям 4 января.
Новости кино
Рейтинг возглавили «Т-34» и «Султан моего сердца».
Ролики фильмов
Жизнь знаменитого бандита Джорджа МакКэя
, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция.
Лайфстайл
Актёр был приятно удивлен итогами года
Лайфстайл
Траурная церемония состоялась в здании «Современника» на Чистопрудном бульваре
Ролики фильмов
Анна Ковальчук
пытается наладить свою личную жизнь и поймать всех преступников.
Спутник телезрителя
29 декабря, 20:00, СТС
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