«Тысяча роз». ТВ-ролик

31 октября 2025
Москвичка Екатерина Данилова едет в Турцию на поиски первой любви своего отца, чтобы передать ей прощальное письмо, и находит свою собственную судьбу

«Россия 360»
персоны
Сергей ВарчукЕкатерина ДаниловаАнастасия ДворянскаяХусейин ДилберВладимир КурцебаАндрей Селиванов
фильмы
Тысяча роз

«Россия 360»
«Россия 360»
Путешественник и исследователь Богдан Булычёв отправился в экстремальное путешествие через 58 регионов страны. Команда полярника прошла более 30 тысяч километров вдоль сухопутных границ России от Арктики до Кавказа

