Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Искупление». Трейлер №2

трейлер

1 ноября 2025
Вернувшись с войны, ветеран ищет пропавшую жену и пытается спасти сына, обвинённого в одержимости. В главной роли — Сергей Безруков

«Зараза»
«Сентиментальная ценность». Тизер с русскими субтитрами
«Метод исключения»
«Три кота. Путешествие во времени»
«Морские дьяволы. Полярный конвой». ТВ-ролик №4

видео добавил посетитель Rosetta

Самое интересное

персоны
Сергей БезруковКонстантин ЕронинНикита КологривыйКирилл КяроВиктор СухоруковХаски
фильмы
Искупление

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Зараза»
«Зараза»
Когда смертельный вирус уничтожает человечество, случайные выжившие становятся последней надеждой на спасение мира. В главной роли — Лиам Нисон
Деконструкция «Предел риска»

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Мой сын
драма
Россия, 2025
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?