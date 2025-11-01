Кино-Театр.Ру
«Зараза»

трейлер

1 ноября 2025
Когда смертельный вирус уничтожает человечество, случайные выжившие становятся последней надеждой на спасение мира. В главной роли — Лиам Нисон

«Сентиментальная ценность». Тизер с русскими субтитрами
«Метод исключения»
«Три кота. Путешествие во времени»
«Морские дьяволы. Полярный конвой». ТВ-ролик №4
«Эльф и украденное Рождество»

персоны
Джо КириДжонни КэмпбеллДжорджина КэмпбеллЛесли МэнвиллЛиам НисонВанесса Редгрейв
фильмы
Зараза

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

что почитать?

