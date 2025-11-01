«Мой друг нерпа»

что почитать?

Если бы Джон Уик дожил до пенсии

Правда глаз колет: «Старуха с ножом» — корейский триллер с необычной героиней

Актриса обвиняется по статье о хранении наркотиков

Умереть за лайк: каким получился российский слэшер «Мора» с Артемием Лебедевым

Шоураннер «Вампиров средней полосы» – о завершении народного сериала, режиссерском дебюте и потенциальных продолжениях

С 31 октября на 1 ноября, 00:10, Пятница

Интервью

Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино