Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мой друг нерпа»

трейлер

1 ноября 2025
11-летний Дмитрий Беднов проводит лето у дедушки на Байкале, где встречает байкальскую нерпу, которая помогает ему найти друзей и вернуть семью

«Зараза»
«Сентиментальная ценность». Тизер с русскими субтитрами
«Метод исключения»
«Три кота. Путешествие во времени»
«Морские дьяволы. Полярный конвой». ТВ-ролик №4

видео добавил посетитель Korolev

Самое интересное

персоны
Дмитрий БедновВячеслав БутухановБорис ГалкинАнастасия Турушева
фильмы
Мой друг нерпа

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Зараза»
«Зараза»
Когда смертельный вирус уничтожает человечество, случайные выжившие становятся последней надеждой на спасение мира. В главной роли — Лиам Нисон
Деконструкция «Предел риска»

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Мой сын
драма
Россия, 2025
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?