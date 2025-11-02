«Сказочный». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Премьера фильма «Яга на нашу голову»
Лучшие костюмы знаменитостей
Музыканту исполнилось 20 лет
Фотографиями с торжества поделилась его жена Татьяна Михалкова
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве
Новости кино
Продолжение сериала снимали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Актер порассуждал о свободе женщин
Интервью
Актер о роли в сериале «Ребенок по расчету», путешествиях и большом теннисе
