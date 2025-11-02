«Загадай желание». Трейлер с английскими субтитрами

МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Информация о спецучете
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Премьеры ТВ
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Незавершенные фильмы
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Загадай желание». Трейлер с английскими субтитрами
«Загадай желание». Трейлер с английскими субтитрами
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
2 ноября 2025
Пробудившись от тысячелетнего сна, коварный джинн (
Ким У Бин
) пытается вынудить загадать три желания психопатичную девушку (
Бэй Сьюзи
), которая стала хозяйкой его лампы
«Магическая битва: Расправа». Трейлер на японском языке
«Ассасин: Смертельная битва». Трейлер на китайском языке
«Убийства в одном здании». 5 сезон. Трейлер на английском языке
«Крик 7». Трейлер на английском языке
«Волчок». Трейлер №2
видео добавил посетитель
omela
Поделитесь с друзьями!
Самое интересное
Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13»
ТВЦ покажет финальные сезоны проекта
8 комментариев
Окраина конца света: «Ветер» — мрачное приключение тех, кому на Руси жить хорошо
Злая сказка по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова
5 комментариев
Александра Бурьянова и Кирилл Дыцевич попробуют «Горький шоколад»
Завершились съемки мелодрамы для телеканала «Dомашний»
9 комментариев
«Государь» и плут: новый сериал о Петре I
Урок истории с актерами и духом «Короля и Шута»
4 комментария
персоны
Ли Бён Хон (II)
,
Ко Гю Пхиль
,
Бэй Сьюзи
,
Ким У Бин
,
Ан Ын Джин
фильмы
Загадай желание
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
5 ноября
«Магическая битва: Расправа». Трейлер на японском языке
Ретроспектива «Инцидента в Сибуе» и первый взгляд на «Смертельную миграцию»
5 ноября
«Ассасин: Смертельная битва». Трейлер на китайском языке
Сиквел
фильма
2021 года представляет собой смесь реальности и вымышленного мира, созданного писателем
5 ноября
«Убийства в одном здании». 5 сезон. Трейлер на английском языке
Мартин Шорт
,
Стив Мартин
и
Селена Гомес
раскрывают опасную сеть тайн, связывающих могущественных миллиардеров и школьных гангстеров
1 комментарий
5 ноября
«Крик 7». Трейлер на английском языке
Нив Кэмпбелл
пытается защитить свою дочь от нового убийцы в маске
1 комментарий
Афиша кино >>
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Интервью
Сергей Члиянц: «Мы на пороге большого шухера!»
Режиссер фильма «Ветер» — о карьере продюсера, бедах русского кино и Дон Кихоте
1 комментарий
Интервью
Рустам Ильясов: «В кино нет места назидательности»
Режиссер сериала «Нам покер» — о юных героях, проблемах взросления и азартных играх
2 комментария
Лайфстайл
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Барановская, Джеймс Франко и Джан Яман
Обзор светской хроники
4 комментария
Новости кино
На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук
В сериале также заняты
Вячеслав Захаров
,
Игорь Николаев
,
Александр Новиков
и другие актеры
4 комментария
Новости кино
Сергей Горобченко и Никита Чеканов отправятся на Кавказ в детективе «Наш спецназ»
Премьера специальных серий состоится в День народного единства
4 комментария
Главная тема
Неразорвавшаяся бомба: 5 фактов, которые мы узнали благодаря «Дорогому Вилли»
Портрет эпохи через призму шпионских игр и увлечений Брежнева
6 комментариев
Новости кино
Телеканал «Dомашний» покажет турецкую мелодраму «Я так долго ждал тебя»
Главные роли исполнили
Озджан Дениз
и
Ирем Хельваджиоглу
8 комментариев
Спутник телезрителя
«Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами
5 ноября, 21:00, СТС
5 комментариев
обсуждение >>