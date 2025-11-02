«Ребёнок по расчёту». ТВ-ролик

Новости кино
Популярный фильм нулевых вернется на большие экраны 11 декабря
Интервью
Актер о роли в сериале «Ребенок по расчету», путешествиях и большом теннисе
Новости кино
Лайфстайл
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве
Рецензии на фильмы
Задорная резня блогеров на фоне фольклорных мотивов
Интервью
Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино
Лайфстайл
Премьера сериала «Константинополь»
Новости кино
Финальные серии выйдут в Амедиатеке 1 ноября
