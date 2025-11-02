«Ребёнок по расчёту». ТВ-ролик

что почитать?

Актер о роли в сериале «Ребенок по расчету», путешествиях и большом теннисе

Эдуард Магеррамов: «Что для одной любви руины, для другой — плодородная почва»

Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве

Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Ирина Темичева простились с Романом Поповым

Умереть за лайк: каким получился российский слэшер «Мора» с Артемием Лебедевым

Интервью

Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино