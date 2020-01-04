«Майор и магия»

Ролики фильмов
Вера Панфилова
из-за своего парня становится участницей уголовного дела.
Новости кино
Новости кино
Популярная хоррор-серия появилась в 1981 году благодаря Джо Данте
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Новости кино
Роман нарекли «"Обломовым" нового поколения».
Новости кино
70-й Берлинский международный кинофестиваль пройдёт с 20 февраля по 1 марта.
Новости кино
Главную роль в амбициозном сериале Amazon сыграет Роберт Арамайо.
Интервью
Режиссеры фильма «Особенные» о любви, социальной политике, комедии и влиянии кино
Ролики фильмов
12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов.
Спутник телезрителя
9 января, 21:15, ТВ-3
Ролики фильмов
Юный дракон Табалуга влюбляется в ледовую принцессу Лилли.
Обзор сериалов
Олдскульный сериал Disney+, который лучше финала саги
Спутник телезрителя
8 января, 23:00, Ю
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