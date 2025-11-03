«Детектив Экстралардж». Трейлер на немецком языке

Лайфстайл
Актёр считает, что основа — это общение
Интервью
Режиссер фильма «Ветер» — о карьере продюсера, бедах русского кино и Дон Кихоте
Главная тема
Как зубной мост Бориса Карлофф и ягодицы Роберта Де Ниро пострадали от монстра
Интервью
Режиссер сериала «Нам покер» — о юных героях, проблемах взросления и азартных играх
Спутник телезрителя
5 ноября, 21:00, СТС
Интервью
Режиссер Даниил Тигулев, сценарист Алексей Федорко и продюсер Данила Волков рассказывают о хоррор-дебюте
Новости кино
Стартовали съемки пилотного эпизода комедийного сериала «Тля
»
Спутник телезрителя
6 ноября, 23:40, Пятница!
обсуждение >>