Деконструкция «Предел риска»
«Хрустальные девушки». Трейлер на испанском языке

трейлер

3 ноября 2025
Получившая главную роль балерина пытается справиться с давлением социума и вместе с напарницей создаёт свой мир, где можно быть собой. В главной роли — Мария Педраса

«Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар». Трейлер №2 на японском языке
«Комментируй это»
«Гостья»
«Родственные души»
«Тёмные ветра». 3 сезон

персоны
Марта АсасАна ВагенерМария Педраса
фильмы
Хрустальные девушки

«Гостья»
«Гостья»
В частном загородном доме находят тело известного астронома Никольского. Под подозрением оказывается его дочь-вундеркинд. В главной роли — Даша Верещагина
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
