«Альфачи». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
6 ноября, 23:40, Пятница!
Интервью
Режиссер Даниил Тигулев, сценарист Алексей Федорко и продюсер Данила Волков рассказывают о хоррор-дебюте
Главная тема
Как вампиры помолодели, а потом завели семью
Главная тема
Как зубной мост Бориса Карлофф и ягодицы Роберта Де Ниро пострадали от монстра
5 ноября, 21:00, СТС
Спутник телезрителя
8 ноября, 23:55, Первый канал
Обзор сериалов
Продолжение самого хулиганского российского сериала со сказочными мотивами
Лайфстайл
Актрису обвиняют в контрабанде запрещённых веществ
