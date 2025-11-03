Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Призрак на поле боя». Трейлер с английскими субтитрами

трейлер

3 ноября 2025
Молодая сотрудница Гражданской гвардии внедряется в ряды ЭТА, чтобы раскрыть схроны террористов на юге Франции. В главной роли — Ариадна Хиль

«Песня звучит печально». Трейлер №2 на английском языке
«Детектив на кончике пера-2». ТВ-ролик
«Отверженные»
«Красный круг»
«Сеструха-3». ТВ-ролик

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Сусана АбайтуаРауль АревалоАндрес ГертрудиксАриадна Хиль
фильмы
Призрак на поле боя

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Отверженные»
«Отверженные»
1994 год. Довёденный до отчаяния отец-одиночка, ветеран Афганской войны, страдающий от тяжёлой болезни, решается на жестокое ограбление, чтобы обеспечить свою малолетнюю дочь (Виталия Корниенко) деньгами и новыми документами
«Красный круг»
«Красный круг»
Перед выходом на свободу известный преступник (Ален Делон) получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин и разрабатывает план крупного ограбления

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Ветер
сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram