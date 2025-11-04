Кино-Театр.Ру
«Расследование Хейли Дин: 2 + 2 = убийство». ТВ-ролик на английском языке

телеролик

4 ноября 2025
Келли Мартин расследует загадочное исчезновение школьной учительницы

«Песня звучит печально». Трейлер №2 на английском языке
«Детектив на кончике пера-2». ТВ-ролик
«Отверженные»
«Красный круг»
«Сеструха-3». ТВ-ролик

персоны
Вив ЛикокМэтью МакКоллКелли МартинМайкл РобисонЭмили Холмс
фильмы
Расследование Хейли Дин: 2 + 2 = убийство

анонс

«Отверженные»
«Отверженные»
1994 год. Довёденный до отчаяния отец-одиночка, ветеран Афганской войны, страдающий от тяжёлой болезни, решается на жестокое ограбление, чтобы обеспечить свою малолетнюю дочь (Виталия Корниенко) деньгами и новыми документами
«Красный круг»
«Красный круг»
Перед выходом на свободу известный преступник (Ален Делон) получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин и разрабатывает план крупного ограбления

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
