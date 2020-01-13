«Переводчики»

ревью

Герцогиня будет озвучивать мультфильмы

Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй

«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу

Новости кино

«Джокер» стал лидером по числу номинаций на «Оскар»

С небольшим отрывом за ним следуют «Однажды…в Голливуде», «1917» и «Ирландец».