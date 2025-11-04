Кино-Театр.Ру
«Сверхвоины». Заставка на английском языке

4 ноября 2025
Трое старшеклассников становятся ниндзя с помощью дедушки одного из них. В главной роли — Райан Поттер

персоны
Грейси ДзинниКарлос НайтРэндалл ПакРайан ПоттерАлекс Уинтер
фильмы
Сверхвоины

«Одербрух»
«Одербрух»
На границе Германии и Польши находят 248 обескровленных тел. Инспекторы из двух стран объединяются, чтобы раскрыть тайну серийных убийств. В главной роли — Феликс Крамер

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
