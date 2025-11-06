Лайфстайл
Актрису обвиняют в контрабанде запрещённых веществ
Спутник телезрителя
5 ноября, 21:00, СТС
История кино
Фрагмент из «Игры в кальмара» 1970-х
Фестивальная колонка
Злая сказка по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова
Лайфстайл
Актёр считает, что основа — это общение
Главная тема
Как зубной мост Бориса Карлофф и ягодицы Роберта Де Ниро пострадали от монстра
Интервью
Режиссер Даниил Тигулев, сценарист Алексей Федорко и продюсер Данила Волков рассказывают о хоррор-дебюте
Новости кино
