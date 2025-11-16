Кино-Театр.Ру
«Очень странные дела: Байки из 85-го». Фичуретка на английском языке

16 ноября 2025
Росс Даффер и Мэтт Даффер рассказывают про своё анимационный проект по знаменитому сериалу «Очень странные дела»

«Акушер-2». ТВ-ролик №4
«Террорист». Тизер с английскими субтитрами
«Марти Великолепный». Трейлер на английском языке
«Аба и Son». Тизер
«Платформа 7»

Мэтт ДафферРосс Даффер
Очень странные дела: Байки из 85-го

