«Очень странные дела: Байки из 85-го». Фичуретка на английском языке

Завершились съемки новой картины из сказочной киновселенной

Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»

Николас Кейдж вновь поработает с Джоном Ву

Интервью

Павел Харланчук: «Люди хотят нравиться и быть любимыми, а актеры – вдвойне»

Актер – о «Таксопарке №13», поиске диалога внутри семьи и желании видеть загадку в кино