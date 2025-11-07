«Ужас Франкенштейна». Трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер сериала «Нейровася» — о работе с нейросетями и Владимиром Епифанцевым
Исполнитель главной роли в «Кибердеревне» — о возвращении на Марс, внутренней свободе, дубляже и компьютерных играх
Легенды мирового кино не стало в августе 2024 года
C 9 на 10 ноября, 00:00, .Sci-Fi
Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище
Как голливудский актер стал для нас «родной», а не просто звезда
Генеральный продюсер ТНТ – о формате реалити, «Бароне Мюнхгаузене» и новых сериалах
Яркий дебют «Короче» — «Дом у озера» без лишних слез
