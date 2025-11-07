«Ужас Франкенштейна». Трейлер на английском языке

что почитать?

Интервью Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю» Режиссер сериала «Нейровася» — о работе с нейросетями и Владимиром Епифанцевым

Интервью Сергей Чихачёв: «Я уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства» Исполнитель главной роли в «Кибердеревне» — о возвращении на Марс, внутренней свободе, дубляже и компьютерных играх

Новости кино Исполнилось 90 лет со дня рождения Алена Делона Легенды мирового кино не стало в августе 2024 года

Лайфстайл Валдис Пельш, Леонид Ярмольник и Игорь Николаев простились с Юрием Николаевым Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище

Главная тема Лео наш: 7 причин, почему ДиКаприо любят в России Как голливудский актер стал для нас «родной», а не просто звезда

Интервью Аркадий Водахов: «Мы выкрутили уровень эндорфинов в наших шоу на максимум» Генеральный продюсер ТНТ – о формате реалити, «Бароне Мюнхгаузене» и новых сериалах