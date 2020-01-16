«Кукла 2: Брамс»

Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 января, 01:05, ТНТ
Рецензии на фильмы
Антиутопический боевик режиссера «Паразитов»
Ролики фильмов
Новости кино
Картины представит киновед Андрей Плахов.
Новости кино
Актер исполняет главную роль в сериале Ильи Куликова «Регби».
Новости театра
Премьера шоу состоится 6 и 7 марта.
Лайфстайл
Популярность Криса привлекала девушек еще со школы
Новости кино
В 2020-м выйдет сразу 46 фильмов этого жанра.
Ролики фильмов
Неожиданно к Катрин Денёв
возвращается ее взрослая дочь, много лет назад сбежавшая из-под ее надзора.
Спутник телезрителя
16 января, 20:15, СТС
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Документальный сериал об одном из лучших футболистов Германии.
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