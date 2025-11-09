Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дети леса 2». Тизер-трейлер

тизер

9 ноября 2025
Сиквел фэнтези 2024 года. Главные герои сталкиваются с тяжёлым испытанием, и от их решения зависит хрупкое равновесие между миром людей и оборотней

«Девочка в красном»
«Белдхэм. Проклятие ведьмы»
«Охота». ТВ-ролик
«Песня звучит печально». Трейлер №2 на английском языке
«Детектив на кончике пера-2». ТВ-ролик

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Оливер МазуччиСвен Унтервальдт-мл.Лилли ФалькЭмиль ШерифЙохан фон Эрлих
фильмы
Дети леса 2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram