«Раскрашеная кожа». Трейлер на китайском языке

трейлер

9 ноября 2025
Привезённая из плена Сюнь Чжоу является демоном-лисой, которая питается человеческими сердцами, чтобы поддерживать свой прекрасный человеческий облик

Донни ЙенГордон ЧаньВэй ЧжаоСюнь ЧжоуКунь Чэнь
Раскрашеная кожа

