«Акушер-2». ТВ-ролик №4

Главная тема Сын Самурая: модернист-экспериментатор Акира Куросава Лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире

Интервью Павел Харланчук: «Люди хотят нравиться и быть любимыми, а актеры – вдвойне» Актер – о «Таксопарке №13», поиске диалога внутри семьи и желании видеть загадку в кино

Лайфстайл Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы Среди гостей — Дакота Джонсон и звёздные родители

Лайфстайл Родители-рецидивисты: Антон Батырев, Александра Урсуляк и Антон Пампушный Премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»

Лайфстайл «Мы сильно не прятались, но и не афишировали»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский удочерили девочку Соне уже четыре года