Главная
/
Ролики фильмов
/
«Ассасин: Смертельная битва»
«Ассасин: Смертельная битва»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
13 ноября 2025
Величайшие воины против бога смерти. В главной роли —
Цзы Цзянь Дун
«Кощей. Тайна живой воды». Тизер-трейлер
«Два мира, одно желание»
«Участок № 13. Долго и счастливо». ТВ-ролик
«Почтальонша-2». ТВ-ролик
«Везунчики»
видео добавил посетитель
Наталья1982
Самое интересное
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой
17-летняя дочь режиссёра родила первенца
24 комментария
«Я жил в постоянном страхе, что меня сейчас убьют»: Прохор Шаляпин о тяжёлом детстве и домашнем насилии
Певец вырвался из очень неблагополучной среды
13 комментариев
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
3 комментария
«Мы вместе уже восемь лет»: Вильма Кутавичюте о браке с Юрием Колокольниковым
Просто никто не заметил
16 комментариев
персоны
Цзы Цзянь Дун
,
Лэй Цзяинь
,
Чан Чень
,
Чан Юань
фильмы
Ассасин: Смертельная битва
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
13 ноября
«Кощей. Тайна живой воды». Тизер-трейлер
Кощей отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную
13 ноября
«Два мира, одно желание»
Ханде Эрчел
и
Метин Акдюльгер
познакомились еще детьми. Спустя годы судьба снова сводит их
13 ноября
«Участок № 13. Долго и счастливо». ТВ-ролик
Подруги
Алиса Стасюк
и
Владислава Ермолаева
проходят новые испытания судьбы
13 ноября
«Почтальонша-2». ТВ-ролик
В городе снова происходят загадочные преступления. Почтальонша
Дарья Белодед
и её друг следователь вновь берутся за расследование
Афиша кино >>
Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Главная тема
Отменили МакМерфи: Как «Пролетая над гнездом кукушки» из гимна свободе превратился в токсичное кино
50 лет спустя «новая этика» переворачивает фильм Милоша Формана с ног на голову
20 комментариев
Лайфстайл
41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой
17-летняя дочь режиссёра родила первенца
24 комментария
Спутник телезрителя
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни
10 ноября, 22:50, СТС
2 комментария
Спутник телезрителя
«Ламборгини: Человек-легенда»: Не чурайся трактора, купивши спорткар
В ночь с 11 на 12 ноября, 01:10, ТНТ
5 комментариев
Новости кино
«Он неисправим»: Даниил Воробьев, Алла Сигалова и Марк Эйдельштейн в тизер-сцене «Жара»
Звездный час скандального шеф-повара
5 комментариев
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
3 комментария
Интервью
Павел Харланчук: «Люди хотят нравиться и быть любимыми, а актеры – вдвойне»
Актер – о «Таксопарке №13», поиске диалога внутри семьи и желании видеть загадку в кино
Рецензии на фильмы
«Каникулы»: Самшит случается
Уютная лента Анны Кузнецовой о том, каково быть взрослым
14 комментариев
обсуждение >>