«Марти Великолепный». Трейлер на английском языке

15 ноября 2025
Марти Маузер мечтает стать легендой настольного тенниса, но путь к славе полон соперников, интриг и личных испытаний. В главной роли — Тимоти Шаламе

«Террорист». Тизер с английскими субтитрами
«Аба и Son». Тизер
«Платформа 7»
«Легенда о героях»
«Акушер-2». ТВ-ролик №3

Одесса АдлонСандра БернхардФран ДрешерГвинет ПэлтроуДжошуа СэфдиТимоти Шаламе
Марти Великолепный

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

«Платформа 7»
«Платформа 7»
Начав собственное расследование, в котором детективная и мистическая линии переплетаются, Жасмин Джобсон обнаруживает правду о собственной трагической гибели

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
6 комментариев
