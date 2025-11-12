«Однажды на Кавказе». Отрывок

Спутник телезрителя
13 ноября, 23:00, ТНТ
Интервью
Актер – о «Таксопарке №13», поиске диалога внутри семьи и желании видеть загадку в кино
Главная тема
Как голливудский актер стал для нас «родной», а не просто звезда
Рецензии на фильмы
Пол Томас Андерсон надеется, что Америка будет свободной
Новости кино
Стартовали съемки фильма «Дыра»
Лайфстайл
Актёр оперативно отреагировал
История кино
Эссе Вячеслава Шмырова о непростом творческом пути Народной артистки
Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 ноября, 01:10, ТНТ
обсуждение >>