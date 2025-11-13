Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Участок № 13. Долго и счастливо». ТВ-ролик

13 ноября 2025
Подруги Алиса Стасюк и Владислава Ермолаева проходят новые испытания судьбы

«Два мира, одно желание»
«Почтальонша-2». ТВ-ролик
«Везунчики»
«Тёмная сеть». Трейлер на английском языке
«Бенни и Джун». Трейлер на английском языке

Участок № 13. Долго и счастливо

Деконструкция «Предел риска»

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Интервью
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
