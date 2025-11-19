Кино-Театр.Ру
«Грозовой перевал». Трейлер на английском языке

трейлер

19 ноября 2025
Экранизация романа Эмили Бронте о разрушительной любви Хитклифа и Кэтрин на фоне мрачных йоркширских болот. В главной роли — Марго Робби

персоны
Оуэн КуперШазад ЛатифМарго РоббиЭмиральд ФеннеллХонг ЧауДжейкоб Элорди
фильмы
Грозовой перевал

что почитать?

