«Легенда Феррари». Трейлер №3

ревью

Главная тема 20 главных экранизаций 2020 года Все самое важное, что планируют перенести с бумаги на экран в наступившем году

Новости кино Режиссера «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарека» позвали в «Звездные войны» Какой именно фильм может поставить Тайка Вайтити, впрочем, пока не ясно.

Новости кино «Единая Россия» раскритиковала работу ведомства Владимира Мединского Депутаты недовольны эффективностью распределения средств на фильмы.

Новости театра Александр Паль станет Дон Кихотом Спектаклем займется продюсерское бюро «Okko Театр» совместно с «Гоголь-центром».

Новости кино Третий сезон сериала «Фитнес» выйдет 10 февраля Премьера состоится на телеканале «Супер».

Новости кино Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля Смотр пройдет cо 2 по 12 сентября.