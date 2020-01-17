«Легенда Феррари». Трейлер №3

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Все самое важное, что планируют перенести с бумаги на экран в наступившем году
Ролики фильмов
Начальник полевого штаба Евгений Коряковский
разрабатывает новый хитроумный план для деморализации белого движения.
Новости кино
Какой именно фильм может поставить Тайка Вайтити, впрочем, пока не ясно.
Ролики фильмов
Агент британской разведки Павел Делонг
всячески препятствует планам красного движения.
Новости кино
Депутаты недовольны эффективностью распределения средств на фильмы.
Новости театра
Спектаклем займется продюсерское бюро «Okko Театр» совместно с «Гоголь-центром».
Новости кино
Премьера состоится на телеканале «Супер».
Ролики фильмов
Лучший агент разведки Ольга Погодина
отправляется в Крым, где организовывает покушение на Барона Врангеля.
Ролики фильмов
Евгений Стычкин
в роли выдающегося советского вертолетного конструктора Михаила Леонтьевича Миля.
Новости кино
Смотр пройдет cо 2 по 12 сентября.
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 января, 01:05, ТНТ
Рецензии на фильмы
Антиутопический боевик режиссера «Паразитов»
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