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Рецензии на фильмы «(НЕ)Идеальный мужчина»: Сама виновата Кинодебют Егора Крида в комедии, где единственная смешная шутка - ее каст

Новости кино Кристиан Бейл вновь поработает с Дэвидом О. Расселлом Это будет их третий совместный фильм.

Ролики фильмов «Герой СамСам» На родную обитель знаменитого СамСама напали Мрачуны – инопланетные жуки, которые распространяют по всей Вселенной… грусть.

Новости кино В Москве пройдёт Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино С 24 по 30 января бесплатно можно будет посмотреть лучшие фильмы 2019 года, премьеры и ретроспективу современной классики азиатского кино.

Ролики фильмов «Каннингем» Документальный фильм о великом американском хореографе Мерсе Каннингеме.

Новости кино Борису Невзорову исполнилось 70 лет Популярный советский и российский актёр кино, театра и телевидения отмечает юбилей.