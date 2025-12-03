Кино-Театр.Ру
«Невинный панк: Механическая девушка». Трейлер №2 с английскими субтитрами

трейлер

3 декабря 2025
В 2099 человечество научилось лечить любые болезни и травмы. Но эту технологию можно использовать не только во благо

фильмы
Невинный панк: Механическая девушка

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
