Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Жар»

трейлер

17 ноября 2025
Отвергнутый всеми престижными ресторанами столицы за невыносимое поведение шеф-повар Даниил Воробьёв берёт в напарники начинающего повара Марка Эйдельштейна

«Инцидент Дарвина». Трейлер на японском языке
«По-братски»
«История игрушек 5». Тизер на английском языке
«Кремлёвский волшебник». Трейлер на французском языке
«Сущность». Трейлер №2 на английском языке

видео добавил посетитель omela
персоны
Артём АксененкоДаниил ВоробьёвИгорь ГрабузовАнастасия МикульчинаАнна ЧиповскаяМарк Эйдельштейн
фильмы
Жар

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«По-братски»
«По-братски»
Решившие развестись супруги отправляются в северный городок оформить развод, но по пути втягиваются в безумные приключения с чудаковатыми соседями. В главной роли — Денис Бузин

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram