что почитать?

В продолжении сериала авторы продолжат развивать истории ключевых героев — Компота, Даши, Птахи, Юры, Олега и Дрона

«Камбэк» с Александром Петровым продлен на второй сезон

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы

«Я выиграла джекпот»: Юлия Высоцкая о знакомстве, браке и венчании с Андреем Кончаловским

Лайфстайл

«Мы сильно не прятались, но и не афишировали»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский удочерили девочку

Соне уже четыре года