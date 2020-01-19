Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Однажды... Тарантино»

трейлер

19 января 2020
Фильм исследует 21 год карьеры одного из самых ярких режиссёров современности - Квентина Тарантино.

размер: 9.11 Mb     просмотров: 1358     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Прохожий12
персоны
Сэмюэл Эл ДжексонКурт РасселлКвентин ТарантиноДжон ТраволтаУма Турман
фильмы
Однажды... Тарантино

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Герой СамСам»
«Герой СамСам»
На родную обитель знаменитого СамСама напали Мрачуны – инопланетные жуки, которые распространяют по всей Вселенной… грусть.

Афиша кино >>

Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Под водой
боевик, фильм ужасов
США, 2019
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Так близко к горизонту
мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен