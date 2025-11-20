«Папа может»

Комедийная история о школьнике, переехавшем в загадочную префектуру, полную странных традиций, ярого местного патриотизма и абсурдных ситуаций
Рудхра оказывается втянут в историю, охватывающую разные эпохи — от древнего Варанаси VI века до современного мира, где таинственный метеорит «Шамбхави» несёт глобальную угрозу
Экранизация романа Эмили Бронте о разрушительной любви Хитклифа и Кэтрин на фоне мрачных йоркширских болот. В главной роли — Марго Робби
Из-за знакомого-неудачника Джеффа Брайан с приёмным сыном оказываются втянуты в опасную авантюру. В главных ролях — Алан Ричсон
и Кевин Джеймс
обсуждение >>