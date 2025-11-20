Кино-Театр.Ру
«Папа может»

20 ноября 2025
Успешный топ-менеджер Александр Ревва остается один на один с домашними делами и неуправляемыми детьми. За десять дней его мир перевернётся с ног на голову

«Вы ещё не знаете Гуммы — версия Рэйва». Тизер на японском языке
«Варанаси». Тизер на английском языке
«Грозовой перевал». Трейлер на английском языке
«Убойная суббота»
«Фоллаут». 2 сезон. Трейлер на английском языке

Дмитрий КалиховНикита КонкинВиталия КорниенкоАлександр РевваДмитрий СуворовГлафира Тарханова
Папа может

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
