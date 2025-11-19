Кино-Театр.Ру
«Убойная суббота»

трейлер

19 ноября 2025
Из-за знакомого-неудачника Джеффа Брайан с приёмным сыном оказываются втянуты в опасную авантюру. В главных ролях — Алан Ричсон и Кевин Джеймс

«Грозовой перевал». Трейлер на английском языке
«Фоллаут». 2 сезон. Трейлер на английском языке
«Батюшка». Тизер
«Полярный-5». ТВ-ролик №2
«История электричества в двадцатом веке». Трейлер на японском языке

персоны
Люк ГринфилдКевин ДжеймсАлан РичсонСтивен РутАлан ТьюдикАйла Фишер
фильмы
Убойная суббота

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
