Деконструкция «Предел риска»
«Провожающая в последний путь Фрирен». 2 сезон. Трейлер №2 на японском языке

6 декабря 2025
Тысячелетняя эльфийка и её спутники идут к земле Ореол, заводят новые знакомства и преодолевают опасности

«Я иду искать 2: Вот и я». Трейлер на английском языке
«Мать Мария». Трейлер на английском языке
«Убежище». Трейлер на английском языке
«Жека Рассел». Тизер-трейлер
«Подслушано в Рыбинске». ТВ-ролик №4

Кана ИтиносэНобухико ОкамотоКэйитиро СайтоАцуми Танэдзаки
Провожающая в последний путь Фрирен

Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
