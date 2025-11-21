«120 храбрецов». Трейлер на языке хинди

что почитать?

Новости кино Объявлена дата релиза спортивной драмы «Золотой дубль» с Егором Бероевым Дистрибьютор «Атмосфера кино» выпустит фильм в прокат 29 января

Интервью Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году» Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях

Главная тема От тихого подростка до двойной номинации на «Оскар»: Метаморфозы Скарлетт Йоханссон Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми

Обзор сериалов «Метод 3»: Прихожу красиво Возвращение Константина Хабенского к роли противоречивого то ли следователя, то ли маньяка Меглина

Новости кино Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю А ещё тайны дальневосточного городка, свадьба за миллиард и увольнение Галустяна

Новости кино Мадсу Миккельсену исполнилось 60 лет Популярный датский актер отмечает юбилей