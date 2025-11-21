«Рождество с бывшим». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
22 ноября, 17:10, viju TV1000 action
Главная тема
Мария Сергеевна Швецова — самая стабильная константа российского эфира
Лайфстайл
Актриса страдает хронической пунктуальностью
Спутник телезрителя
24 ноября, 16:25, Cinema
Интервью
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
Главная тема
Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми
Новости кино
Продолжение детективного сериала выйдет на ТВЦ
Лайфстайл
Виноваты гаджеты, эгоизм и Запад
обсуждение >>