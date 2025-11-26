Кино-Театр.Ру
«Мэри Сью против всех». Трейлер на английском языке

26 ноября 2025
Коррумпированный сенатор пытается убрать неуправляемую падчерицу, но она неожиданно открывает в себе талант неуязвимой убийцы. В главной роли — Дермот Малруни

«Хирург». ТВ-ролик
«Астронавт». Трейлер на английском языке
«Неаполь — Нью-Йорк». Трейлер на итальянском языке
«Великий из бродячих псов: Шуточные истории». 2 сезон. Тизер на японском языке
«Давид». Трейлер на английском языке

персоны
Джейк БьюзиМартин КоувДермот МалруниШон Патрик Фланери
фильмы
Мэри Сью против всех

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
