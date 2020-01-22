Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ученица Мессинга»

трейлер

22 января 2020
Обладая уникальным даром, Татьяна Чердынцева становится известной артисткой, показывая на эстраде «психологические опыты».

размер: 5.88 Mb     просмотров: 2050     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Lenika
персоны
Юрий БеляевЕкатерина ВилковаКирилл ГребенщиковАлександр ЛыковТатьяна Чердынцева
фильмы
Ученица Мессинга

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Ледяная принцесса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, Канада, 2018
Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Под водой
боевик, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен