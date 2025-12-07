«Суперпринцесса Кагуя!». Трейлер на японском языке

трейлер

Жизнь старшеклассницы Ирохи меняется после встречи с принцессой Кагуей с Луны, и их связывает любовь к виртуальным айдолам в метавселенной «Цукуёми»

