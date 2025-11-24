«Изгой. Западня». ТВ-ролик

Новости кино
Дистрибьютор «Атмосфера кино» выпустит фильм в прокат 29 января
Интервью
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
Главная тема
Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми
Обзор сериалов
Возвращение Константина Хабенского к роли противоречивого то ли следователя, то ли маньяка Меглина
А ещё тайны дальневосточного городка, свадьба за миллиард и увольнение Галустяна
Популярный датский актер отмечает юбилей
Спутник телезрителя
24 ноября, 16:25, Cinema
