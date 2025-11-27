Кино-Театр.Ру
«Хирург». ТВ-ролик №2

телеролик

27 ноября 2025
Журналистка Анна Завтур выясняет, что в клинике проводится нелегальная трансплантация органов

персоны
Софья АржаныхМарина ВорожищеваСергей ГилёвИлья ЕрмоловВильма КутавичютеЕвгений Санников
фильмы
Хирург

