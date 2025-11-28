Кино-Театр.Ру
«Метод исключения». Трейлер №2

28 ноября 2025
Уволенный после десятилетий работы Ли Бён Хон решается радикально устранить конкурентов, чтобы получить желанную должность

Ли Бён ХонСон Ё ДжинЮ Ён СокХи Сун ПакЛи Сон МинПак Чхан Ук
Метод исключения

